Son dakika: Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere 117 bin 156 lira ceza kesildi - Son Dakika

Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, 26-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimlerde 117 bin 156 lira ceza uygulandı.

Söz konusu günlerdeki denetimlere 187 ekipte 765 jandarma personeli katıldı.

Çalışmalarda berber, kuaför ve güzellik merkezi, alışveriş merkezi, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, lokantalar, spor merkezleri, sahil bantları, piknik alanları, konaklama tesisleri, kahvehane, çay bahçeleri ve konaklama tesisi gibi çok sayıda alan kontrol edildi. Denetimlerde 117 bin 156 lira idari para cezası uygulandı.