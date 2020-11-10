Bursa'da maske denetimi... Kaymakam Şükrü Görücü: Hanımlarımızın ev gezmeleri vaka sayısını arttırıyor - Son Dakika

Bursa'da maske denetimi... Kaymakam Şükrü Görücü: Hanımlarımızın ev gezmeleri vaka sayısını arttırıyor

Acı gerçeği Kaymakam Şükrü Görücü açıkladı, vakaların artmasının sebebi ev hanımları ve memur eşleri

BURSA - Korona virüsle mücadele devam ederken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis vatandaşların en yoğun olduğu caddede maske denetimi yaptı. Denetimlerde maske takmayanlar tek tek ekipler tarafından ikaz edildi. Denetimlere katılan İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl'de vakaların artmasının en büyük sebebinin ev hanımları ile memur eşlerinin topluca hareket etmesinden kaynaklandığını açıkladı

Korona virüsle mücadele sürüyor ama vaka sayıları Türkiye genelinde artarak devam ediyor. Vakaların önüne geçmek için kolluk kuvvetleri canla başla çalışıyor.

Atatürk Bulvarı'nda vatandaşların en yoğun olduğu noktalarda polis maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde yine bildik manzaralar yaşandı. Bazı vatandaşlar ya hiç maske takmazken, bazılarının ise maskelerini çenelerinin altına taktıkları görüldü.

Ekipler vatandaşları bir kez daha uyararak maskelerini takmalarını sağladı. Yapılan denetimlere katılan İnegöl Kaymakamı Şükrü görücü vakaların artmasında bayanların rol aldığını belirterek şunları söyledi: "Gerek ilimizde gerekse ilçelerimizde artışlar gözleniyor. Bunun önlemenin yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmek. İlçemiz bazında baktığımız zaman maalesef son zamanlarda artışların büyük bir nedeni hanımlarımız. Hanımlarımızın ev gezmeleri günleri ve dolasıyla temasların fazla olması nedeniyle vakaların artmasında birinci derece hanımlarımız. Hanımlarımız darılmasınlar ama hem kendileri hemde çocukları ve yakınları için bazı alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerekiyor. Çalışan memurlarımızın hanımlarına önce bulaştığını tespit ettik. Bu hemen hemen tüm kurumlarımız için geçerli. Hanımlarımıza vakaların azalması için büyük görevler düşüyor. Ben bunları da yerine getireceklerine inanıyorum. Kurallara herkesin uyması gerekiyor. Şimdi bazıları çıkar "sana ne" diyebilir ama benim sağlığım senin sağlığın o kuralsız insanlar yüzünden kötüye gidemez"

Kurallara uymayanlar Bursa'ya gönderilecek

Kaymakam Görücü karantina kurallarını ihlal edenleri de uyararak, "Bursa Valiliğimiz Bursa'da bazı yurtları karantinaya uymayanlar için tahsis etti. Biz gerektiğinde ceza işlemleri yapıyoruz ve bu şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda buluyoruz. İnegöl'de şu ana kadar yurtlara gönderilen kimse yok ama gönderilmeyecek anlamına gelmiyor. Onun için herkese bir kez daha kurallara uymaları çağrısında buluyorum" diye konuştu.