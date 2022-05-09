Son dakika! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

09.05.2022 15:51

Son dakika haberi: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki metro istasyonunda çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki metro istasyonunda çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Acemler Metro İstasyonu'nda dün akşam iddiaya göre sigara içme tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği arbede, istasyondaki kameralara yansıdı.

Bursa Valiliğince olaya ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine açıklama yapıldı.

Kavganın dün saat 22.30 sıralarında yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bahse konu kargaşanın Acemler Metro İstasyonu'nda sigara içme iddiası üzerine özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında yaşandığı, gözaltına alınanların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir."

Son dakika! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

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Bursa Valiliğinden metro istasyonundaki kavgaya ilişkin açıklama Bursa Valiliğinden metro istasyonundaki kavgaya ilişkin açıklama

Osmangazi, kavga, Bursa, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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