İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Çevrede toplananlar ise tehlikeye rağmen ekiplerin çalışmalarını izledi.

Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde bulunan, Erol Bora'ya ait 2 katlı ahşap metruk binada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Üst katta başlayan yangın, kısa sürede binayı sardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahaleye başladı. Bu sırada çevrede toplananlar ise tehlikeye rağmen ekiplerin çalışmalarını izledi. Bazı kişilerin ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği görüldü. Yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.