Bursa'da meydana gelen 2 kaza kamerada

Bursa'da Ocak ayında meydana gelen 2 kaza, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Paylaşılan görüntülerde kazaların hatalı yola çıkış ve hatalı şerit değiştirmeden kaynaklandığı görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak ayında Bursa'da meydana gelen 2 kazanın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinden paylaştı. Kaza görüntülerine 'Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmazdı' ve 'Trafik ışıklarına uysalardı, bu kazalar olmazdı' notları düşüldü. İnternet sitesinde yer alan görüntülerde, sürücülerin aşırı hızlı araç kullanmaları, trafik ışıklarına dikkat etmemeleri ve takip mesafelerini korumamaları dikkat çekti.

Görüntülerde, merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada hatalı şerit değiştirmeye çalışan bir otomobilin aşırı hız nedeniyle öndeki başka bir otomobile çarptığı, merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada ise sürücüsünün trafik ışıklarına uymadığı için otomobili ile başla bir otomobile çarpıştığı görüldü.