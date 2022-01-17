BURSA'DA, MOBİLYA İMALATHANESİ YANGINI - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.
İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan Mobilya Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla müdahale edilen alevler, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürdü. İmalathanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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