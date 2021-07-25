Son dakika... Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika... Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü Bursa'da park halindeki araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü BURSA - Bursa'da park halindeki araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Olay, merkez ilçe Nilüfer'e bağlı Çalı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ZY 482 plakalı motosikletli ile yolda seyir halinde ilerlerken aniden dengesini kaybederek önündeki otomobile arkadan çarpan E. İ. kazanın etkisiyle yola savruldu. Yaşanan kaza sonrası ağır şekilde yaralanan gence ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen ambulansa bindirilen yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

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