Son dakika: Bursa'da nakış atölyesinde patlama - Son Dakika
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Son dakika: Bursa'da nakış atölyesinde patlama

15.03.2022 13:38
Son dakika: Bursa'da nakış atölyesinde patlama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da bir nakış atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bursa'da bir nakış atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İki otomobil zarar görürken şans eseri yaralanan olmadı. Kapı ve pencerelerin yola fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 1'inci Kalkan sokakta bir nakış atölyesinde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin ikinci katındaki atölyede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlamanın nedenini bulmak için inceleme yaptı. Patlamanın etkisiyle iş yerinin demir kapısı ve camları yerinden çıkarak, çevredeki araçların üzerine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, patlamada can kaybı ve yaralının olmaması sevindirdi. AFAD'ın ölçüm ve incelemelerinin ardından patlamanın nedeni belli olacak.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Şiddetli bir patlama sesi duyduklarını belirten bölge esnaflarından Bülent Kavurat, "Çalışıyorduk, bir ses geldi. Geldik baktık, iş yerinin camları kırılmış, dökülmüş. Patlama şiddetliydi. Biz 4 dükkan aşağıdan duyduk. Şiddetli sesi duyunca geldik. Daha önceden de yakın bir bölgede patlama olmuştu. Yaralanan yok çok şükür. Kimsede bir zarar yok" dedi.

8Ali Kamur/İHA)

Son dakika: Bursa'da nakış atölyesinde patlama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bursa'da nakış atölyesinde patlama - Son Dakika


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