Son Dakika: Bursa'da nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Son Dakika: Bursa'da nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ve Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmaları sırasında uyuşturucu satıcısı, polisleri görünce elindeki çantayı bırakıp kaçtı.

Son Dakika: Bursa'da nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ve Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmaları sırasında uyuşturucu satıcısı, polisleri görünce elindeki çantayı bırakıp kaçtı. Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alınırken, bıraktığı çantada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri A.K. isimli şahsın uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirledi. Ekipler şahsı takibe aldı. A.K. isimli şahıs takip edildiğini fark edince Sinanbey Mahallesi'nde elindeki çantayı atıp kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Attığı çanta kontrol edildiğinde çanta içerisinde satışa hazır 68,19 gram metamfetamin maddesi ve 1 çıkı halinde 8,85 gram bonzai maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahsın üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 765 TL para da ele geçirildi. A.K.'nin evinde de arama yapan ekipler, evde 12,45 gram esrar maddesi ve 40,90 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Uyuşturucu, Narkotik, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Bursa'da nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0 kazandı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek
Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi         
21:52
Karagümrük, Mevlüt Erdinç'in son dakika golüyle Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı Karagümrük, Mevlüt Erdinç'in son dakika golüyle Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı         
21:07
MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım         
20:18
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı         
18:25
Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu         
16:55
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı         
12:47
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 22:12:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Bursa'da nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei