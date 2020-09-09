Son dakika... Bursa'da orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa- Ankara kara yoluna yakın bir bölgeden yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Dumanların kentin doğusundaki birçok noktadan görülebildiği yangın bölgesine ekipler gönderildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Tehdit altında yerleşim yeri yok"

Olay yerinde ekipleri koordine eden Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat önce başlayan yangınla ilgili sadece tek noktada tehlikenin sürdüğünü bildirdi.

Takviye gönderilen hava aracının başka bir yangından Kestel'e doğru intikal ettiğini belirten Akın, "Tehlikeli olan kısmı tuttuğumuz zaman inşallah kontrol altına almış olacağız, gün batımına kadar." dedi.

Akın, yangının çıkış nedeni hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını anlattı.

Rüzgarın şu anda kendi lehlerine estiğini vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız yoğun şekilde müdahale ediyor. En tehlikeli nokta burası. Şu anda 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir hava aracı yangına müdahale ediyor. Şu anda meteorolojik şartlar lehimize. Rüzgar, yangının ilerlediği yönü tutuyor. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alacağız. Tehdit altında yerleşim yeri yok. Bulunduğumuz nokta biraz kritik. Rüzgarın dönmesi durumunda sıkıntı olabilir, onu önlemeye çalışıyoruz."