Üye Girişi
Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor

01.02.2022 19:34
Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor

Son dakika haberi... Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ekipler yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun şekilde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, İznik ilçesi İznik Gölü kıyısı Çakırca mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 15 hektar alanın kül olduğu ve yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yoğun şekilde söndürme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor
Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor
Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor
Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor

YORUMLAR
500

İznik Gölü, Yangın, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:59 Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi
18:56 İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:29 Magazin gündemine oturan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 19:40:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement