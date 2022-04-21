Bursa'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

21.04.2022 10:30

Bursa'da 3 aracı çaldıkları gerekçesiyle yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Bursa'da 3 aracı çaldıkları gerekçesiyle yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde S.Y. (26) ile Y.A'nın farklı tarihlerde 3 aracı çaldıklarını tespit etti.

Şüphelilerin bulunduğu çalıntı aracı belirleyen ekipler, zanlıları kovalamacanın ardından gözaltına aldı.

Zanlıların çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi, çalınan 3 araç sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların park halindeki aracı çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bursa'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Asayiş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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