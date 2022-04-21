Bursa'da 3 aracı çaldıkları gerekçesiyle yakalanan iki zanlı tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde S.Y. (26) ile Y.A'nın farklı tarihlerde 3 aracı çaldıklarını tespit etti.
Şüphelilerin bulunduğu çalıntı aracı belirleyen ekipler, zanlıları kovalamacanın ardından gözaltına aldı.
Zanlıların çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi, çalınan 3 araç sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların park halindeki aracı çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika