Son dakika: Bursa'da otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika: Bursa'da otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

14.04.2022 16:37
Son dakika: Bursa'da otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde otobüs şoförünü bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otobüs şoförünü bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mutlu B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müştekiler ile avukatı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Önceki celsede sunduğu mütalaayı yineleyen cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, olayda "tasarlayarak ve canavarca his saikiyle öldürme" suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek, müvekkili hakkında tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Söz verilen sanık, çocukluğu ve hayallerinin elinden alındığını belirterek, "Halen şu an ceremesini çekiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını takdiri indirimle müebbet hapse indirdi.

Olay

Karacabey Sırabademler Mahallesi'nde 12 Temmuz 2020'de Mutlu B. (35), otobüs şoförlüğü yapan Ahmet B'yi (43), çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bıçaklamıştı. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B. kurtarılamamış, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bursa'da otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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