Son dakika... Bursa'da otomobil devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir otomobilin yolda devrilen tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

H.G. (61) idaresindeki 03 RF 338 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan dorseli tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turanköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

İnegöl istikametine doğru seyir halinde olan Yusuf Ş. (42) idaresindeki 34 BRA 024 otomobil ise devrilen tıra çarptı. Kazada otomobilin sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Türkan Ş. ve 5 aylık olduğu öğrenilen bebeği A.Ş'yi sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan kadın ve bebeğinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan devrilen tırda bulunan 32 büyükbaş hayvandan birinin kazada telef olduğu, bir hayvanın ise yaralandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.