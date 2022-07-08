Son dakika... Bursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Bursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı

08.07.2022 22:43
Son dakika... Bursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Bursa'nın Harmancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaşar K. yönetimindeki otomobil, Harmancık girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün otomobildeki 6 aylık kızı Hatice K'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile eşi Hacer, çocuklar Huzeyfe (13), Mehmet Ramazan (18) Sueda (15) ve Abdullah K. (6) 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.

Ailenin Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'den Kütahya'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Harmancık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Bursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... Bursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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