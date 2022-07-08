Ailenin Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir 'den Kütahya 'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Harmancık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Bursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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