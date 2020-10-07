Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi

07.10.2020 17:40

Son dakika haber: Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi Bursa'da komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaattin Özdemir'i öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Murat Dağkoçak ile tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Cemal A.

Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi

BURSA - Bursa'da komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaattin Özdemir'i öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Murat Dağkoçak ile tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Cemal A., "Polisin vurulma anında konteynerin dışındaydım. İkinci polis memuru içeri girdikten sonra kapı kapandı. Silah sesinin ardından dışardaki polisler kapıyı açtı. İçerden su ve ambulansın aranmasını istediler. Ambulans geldiğinde oradaydım, polisi ambulansa kadar götürdüm" diye konuştu.

Olay, geçen yıl aralık ayında, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını aldı. Ardından da Özdemir'i başından vurdu. Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağkoçak da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Dağkoçak sevk edildiği adliyede tutuklanırken, tedavi altına alınan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi tarafından bağışlanan organları, 6 kişiye umut oldu.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına tutuklu sanık Murat Dağkoçak karantinada olduğu için katılmadı. Tutuksuz sanıklar Serkan D.(35), İsmail D. (60), Tekin B.(54), Mahmut Y. ile polis memurunun eşi Naciye Özdemir ve oğlu Emre Özdemir ise duruşma salonunda hazır bulundu. Polis memurları Emre A., Necdet K. ve Sinan U.'nun müşteki olarak katıldığı duruşmada, tanıklar dinlendi.

Tanıklardan Cemal A., polisin vurulma anında konteynerin dışında olduğunu belirterek, "İkinci polis memuru içeri girdikten sonra kapı kapandı. Silah sesinin ardından dışardaki polisler kapıyı açtı. Su ve ambulansın aranmasını istediler. Polis memuruna müdahale ettiğimde kafasının arkasından çok kan geliyordu. Ambulans geldiğinde oradaydım, polisi ambulansa kadar götürdüm" diye konuştu. Müşteki polis memurları ise tanıklar Cemal A.'nın yalan söylediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, Murat Dağkoçak'ın tutukluluk hali ile tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol uygulamasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi
Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi
Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi
Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi
Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi
Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi
Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi
Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi
Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi
Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi
Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi

Polis Memuru, Silah, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi - Son Dakika

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