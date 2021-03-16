Son dakika... Bursa'da radyo programcısını öldüren saldırgan tutuklandı

Son dakika haber: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde radyo programcısını tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde radyo programcısını tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı. Dinleyicisi olduğu Hazım Özsu'yu (55) öldürdüğü iddiasıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.N. (45), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. olay Kapüşonlu ve siyah maskeli bir kişi, yerel radyoda program yapan Hazım Özsu'nun Altınova Mahallesi'ndeki evinin zilini çalmış, kapıyı açan Özsu'ya tabancayla ateş ederek kaçmıştı. 112 Acil Servis ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özsu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 322 güvenlik kamerasına ait binlerce saatlik görüntüleri inceledikten sona H.N'yi gözaltına almıştı. Zanlının ilk ifadesinde, dinleyicisi olduğu Özsu'nun programda kullandığı bazı ifadeleri beğenmediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

Son Dakika

Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü

Yunan medyasından Pelkas tepkisi: Kanat oynamayı sevmez, rahat hissettiği yer forvet arkası

Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sarı-kırmızılılar, Talisca için sezon sonunda harekete geçecek

Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor! Canlı anlatım

Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu

Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı