Son dakika haberi... Resmi daire, fabrika ve AVM'lerde HES kodu uygulaması başladı - Son Dakika

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla resmi daireler ve bazı iş yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanmasına başlandı.

Bina ya da yerleşke girişlerinde personel görevlendirilerek, kurumda çalışan ve hizmet almak için gelenlerin kodları sorgulanıyor.

HES kodu olmayanların ise kısa mesaj yoluyla kod almasına yardımcı olunarak girişleri sağlanıyor.

Sorgulama sonucu riskli görünenler, ilgili kurumlara yönlendiriliyor.

Uygulama, kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan fabrikalar ile 25 ve üzerinde olan mağazaları, banka, PTT ve konaklama tesislerini kapsıyor.