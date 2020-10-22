"Bugün, grup toplantımızın ardından Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Meclisimizde aldığımız kararla, pandemi sürecinde büyük kahramanlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız, yarından itibaren toplu ulaşım hizmetimizden ücretsiz yararlanacak. Hayırlı olsun. "

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, belediyenin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan kararın yarından itibaren geçerli olacağını belirtti. Aktaş, şunları kaydetti:

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok