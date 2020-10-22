Son Dakika | Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak - Son Dakika

Son Dakika | Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak

22.10.2020 19:23
Son Dakika | Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanması için karar aldıklarını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanması için karar aldıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, belediyenin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan kararın yarından itibaren geçerli olacağını belirtti. Aktaş, şunları kaydetti:

"Bugün, grup toplantımızın ardından Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Meclisimizde aldığımız kararla, pandemi sürecinde büyük kahramanlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız, yarından itibaren toplu ulaşım hizmetimizden ücretsiz yararlanacak. Hayırlı olsun. "

Alinur Aktaş, Toplu Taşıma, Karar, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devrede Fransa'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar 11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Huawei, yeni amiral gemisi telefonu Mate 40 Serisi'ni tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı Huawei, yeni amiral gemisi telefonu Mate 40 Serisi'ni tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı         
18:31
Adidas, koronavirüs döneminde değer kaybı yaşayan Reebok'ı satacak Adidas, koronavirüs döneminde değer kaybı yaşayan Reebok'ı satacak         
17:38
150 kişiyi koronaya kurban veren kentimizde tedbirlere uyulmaması korkutuyor 150 kişiyi koronaya kurban veren kentimizde tedbirlere uyulmaması korkutuyor         
16:19
Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş         
16:11
İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi!         
15:43
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 19:28:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei