Son Dakika | Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak
22.10.2020 19:23
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanması için karar aldıklarını duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanması için karar aldıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, belediyenin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan kararın yarından itibaren geçerli olacağını belirtti. Aktaş, şunları kaydetti:
"Bugün, grup toplantımızın ardından Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Meclisimizde aldığımız kararla, pandemi sürecinde büyük kahramanlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız, yarından itibaren toplu ulaşım hizmetimizden ücretsiz yararlanacak. Hayırlı olsun. "
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