Son dakika: Bursa'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü - Son Dakika

M.S'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 55 litre sahte içki ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda İ.H.S'nin sahte içkiyi Balıkesir 'in Susurluk ilçesinde ikamet eden M.S'den (61) aldığını belirledi.

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