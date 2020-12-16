Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi gören İrfan Ç. (39) de yaşamını yitirdi.

Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerinde tedavileri süren 11 kişiden 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu kişilere sahte içkileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.O. ve U.K. ise gece saatlerinde Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinden, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis, gözaltına alınan 2 kişiden alkol temin eden başkalarının olup olmadığını da araştırıyor.

Olay

Bursa'da dün ve önceki gün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan Mehmet İ. (59), Ferdi N. (37), İrfan Ç, B.E. (36), M.T. (51), E.A. (43), A.G (52), M.D. (58), M.Ö.K, R.H, G.M, F.D.Y. (49), T.M. (44) ve S.Ç. (51), Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden Mehmet İ. ve Ferdi N. dün hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden U.K, emniyetteki ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi 50-60 litre olarak internet üzerinden İstanbul'dan sipariş ettiğini, kendisine kargoyla gelen içkileri başka kişilere de sattığını belirtmişti. Polis ekipleri, U.K'den içki satın alan 4 kişinin adreslerini belirleyip, toplam 30 litre sahte içkiyi tüketilmeden ele geçirmişti.