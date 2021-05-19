Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 3 farklı iş yerinde çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinin içerisindeki 3 iş yeri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.
Aynı bölgede araç lastiklerini de yakan şüpheliler, bölgeden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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