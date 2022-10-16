Bursa 'da olaya müdahale ederken tırmandığı balkondan düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş'ın cenazesi, memleketi Sakarya 'da toprağa verildi.

Kaynak: AA

Sakarya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Şehit olan polis memuru Sami Altıntaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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