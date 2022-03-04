Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi

04.03.2022 13:07
Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika habere göre Bursa'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 Şubat gece saat 00.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Hizmet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında araç kiralama meselesi nedeniyle husumet bulunan bir grup sokakta yürüyen iki gence pompalı tüfekle ateş açtı. Ateş sonrası B.G. (18) ve G.K. (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı gençleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobili Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında ön camı kırık şekilde terk edilmiş olarak buldu. Araç çevresinde araştırma yapan ekipler, asfalt silindirinin altına saklanmış 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları araştırmalarda olaya neden olan iki grubun olduğunu tespit etti. İki gruptan saldırıyı gerçekleştiren U.B. (21), Ö.G. (26), Ö.D. (20) ve V.E. (20) ile araç kiralama meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.E. (23), R.E. (22), Y.B. (23) ve B.C.'yi (25) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı

Münir Karaloğlu, Tragger, Balat, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 13:18:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement