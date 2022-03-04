Son dakika... Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika... Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi

04.03.2022 19:55

Son dakika haber... - Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi İki gencin yaralandığı silahlı kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi Bursa'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

- Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi

İki gencin yaralandığı silahlı kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay 2 Şubat gece saat 00.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balat mahallesi Hizmet sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında araç kiralama meselesi nedeniyle husumet bulunan bir grup sokakta yürüyen iki gence pompalı tüfekle ateş açtı. Ateş sonrası B.G.ve G.K.yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı gençlere olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobili Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında ön camı kırık şekilde terk edilmiş olarak buldu. Araç çevresinde araştırma yapan ekipleri asfalt silindirinin altına saklanmış 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları araştırmalarda olaya neden olan iki grubun olduğunu tespit etti. İki gruptan saldırıyı gerçekleştiren U.B.ve V.E.ile araç kiralama meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.E.ve B.C.(25)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika... Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika... Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi

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Silahlı kavgayla ilgili 8 kişi yakalandı Silahlı kavgayla ilgili 8 kişi yakalandı Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu

Münir Karaloğlu, Tragger, Balat, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bursa'da silahların çekildiği kavgada 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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