Son dakika! Bursa'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'nın Kestel ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye çıkartılan 11 kişinin sorgulamaları tamamlandı. Savcılık tarafından, 'Silahlı Organize Suç Ögrgütü Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak' suçlarından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö., Ö.D., K.P., M.A ve A.E.S. tutuklanırken, F.D., M.İ., V.G., E.P., E.D. ve A.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -