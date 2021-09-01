Son dakika haberi | Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberleri: Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Dilek Sokağı'ndaki atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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