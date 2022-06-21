Son dakika: Bursa'da tekstil atölyesinde yangın çıktı: 2 ev kül oldu - Son Dakika
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Son dakika: Bursa'da tekstil atölyesinde yangın çıktı: 2 ev kül oldu

21.06.2022 04:20
Son dakika: Bursa'da tekstil atölyesinde yangın çıktı: 2 ev kül oldu

Son dakika haberler: Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı 2 müstakil ev yanarak kül oldu.

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı 2 müstakil ev yanarak kül oldu. Meraklı mahalle sakinleri ise evlerin yanarak kül oluşunu film izler gibi izledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi İpekyolu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekstil atölyesi olarak kullanılan evi sararken yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler tekstil atölyesinin yan tarafında bulunan 2 eve daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gökyüzünü aydınlatan alevlere güçlükle müdahale etti. Evlerin arka tarafında bulunan ahırdaki küçükbaş hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından tamamen kontrol altına aldı. Yangında tekstil atölyesinde ve 2 evde büyük hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanan olmadı.

Meraklı kalabalık ise 3 evin yanarak kül oluşunu film izler gibi izledi.

Yangının çıkış sebebinin ise elektrik kontağından olduğu iddia ediliyor.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da tekstil atölyesinde yangın çıktı: 2 ev kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Bursa'da tekstil atölyesinde yangın çıktı: 2 ev kül oldu - Son Dakika
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