Son dakika... Bursa'da teleferik kabinleri her kullanım öncesi ve sonrası dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımın sağlandığı teleferik seferlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilerek yapıldığı bildirildi.

Bursa Teleferik AŞ İşletme Müdürü Erdal Ey, Türkiye'de salgının görülmeye başlamasından itibaren seferlerde alınan tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ey, misafirlerin istasyonlara girişleri esnasında öncelikli olarak HES kodu uygulaması üzerinden sorgulamalarının gerçekleştirildiğini aktardı.

Ziyaretçilerin vücut ısıları ölçülerek gişelere yönlendirildiğini belirten Ey, şunları kaydetti:

"Tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarını belirten yer işaretleme çalışmaları bulunmaktadır. Kabinlerimiz her misafir kullanımı öncesinde ve sonrasında özel olarak dezenfekte edilmektedir. Bununla birlikte tüm istasyonlarımızda misafirlerimizin kolayca ulaşabileceği noktalara el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirilmiştir."

Ey işletmenin Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince periyodik aralıklarla titiz bir şekilde denetlendiği bilgisini verdi.

Sosyal medyada teleferikte yoğunluk oluştuğuna dair görüntülere yer verildiğini hatırlatan Ey, "Hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla vatandaşlar Uludağ'a, doğaya ve temiz havaya duydukları özlemle teleferiği tercih ederek en kısa sürede Uludağ'a ulaşmışlardır. Pandemi sebebiyle kapalı alanlara girebilecek kişi sayısı sınırlıdır. Bu sebeple istasyonumuz içinde yer alabilecek maksimum kişi sayısına ulaşılmasından ötürü istasyonumuzun dışında bir yoğunluk görüntüsü oluşmuştur." ifadesini kullandı.

Erdal Ey, bu sırada teleferik kullanıcılarına ve sırada bekleyenlere sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıların gerek anonsla gerekse güvenlik personelince sürekli yapıldığını vurguladı.

Yolcu ve çalışanlar için koronavirüsten korunma tedbirlerini içeren uyarı yazılarının istasyonlarda görülebilir noktalarda asılı olduğunu bildiren Ey, ayrıca personele virüsten korunma ve bilgilendirme eğitimlerinin verildiğini sözlerine ekledi.