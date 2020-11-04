Son dakika... Bursa'da termal kameralı İHA ile yaban hayatı envanteri çıkarıldı - Son Dakika

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yerleşkesinde bulunan Geyik Üretme İstasyonu'nda termal kameralı insansız hava aracı (İHA) ile yaban hayatı envanteri çalışması yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu koordinasyonunda gerçekleştirilen envanter çalışmasına, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu ve Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ile teknik personelin katılım sağladığı bildirildi.

Güncel teknolojinin yaban hayatı envanterine entegre edildiği belirtilen açıklamada, bu çalışmanın müdürlüğün sorumluluk sahasında bulunan diğer illerde ve ülkenin doğal hayatına yönelik yapılacak çalışmalarda daha da yaygınlaşarak sürdürüleceği duyuruldu.

Açıklamada, envanter çalışmasında kullanılan İHA'nın üzerine 30 optik ve 6 dijital zoom özellikli kamera ile 640x512 çözünürlüğünde termal kamera monte edildiği ifade edildi.