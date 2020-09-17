Son Dakika: Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika: Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Suriye'de terör faaliyetinde bulunduğu iddia edilen şüpheli Bursa'da yakalandı.

Son Dakika: Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Suriye'de terör faaliyetinde bulunduğu iddia edilen şüpheli Bursa'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdlib bölgesinde 2013-2018 yıllarında terör örgütü El Nusra'nın sözde emirliğini yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu S.E'nin (37), Bursa'da saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları fiziki takibin ardından Osmangazi ilçesinde operasyon düzenledi.

S.E'yi saklandığı evde gözaltına alan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Suriye, Terör, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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