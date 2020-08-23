Araçlarda bulunan Saire Özçiftçi, Sebahattin Cankurt, Reyhan Cankurt, Kadriye Cankurt ve Semanur Cankurt ile 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Ö. yaralandı.

Kazada, Ali Dalçık, Emine Abinik ve İbrahim Cankurt olay yerinde, Aysel Dalçık ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Osman Murat Ö. idaresindeki 16 KHD 36 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Rüştiye Mahallesi mevkisinde yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmak istedi.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 23:35

Kaynak: AA

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