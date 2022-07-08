Son Dakika | Bursa'da trafikte yaşanan tehlike anlar kameralarda - Son Dakika
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Son Dakika | Bursa'da trafikte yaşanan tehlike anlar kameralarda

08.07.2022 09:12
Son Dakika | Bursa'da trafikte yaşanan tehlike anlar kameralarda

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar, diğer sürücülerin cep telefon kameralarına yansıdı.

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar, diğer sürücülerin cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kendi canını hiçe sayarak seyir halindeki motosiklette televizyon taşıdı. Sürücü, neredeyse önünü bile güçlükle gördüğü görülürken bu anlar trafikteki diğer bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Diğer bir görüntüde ise otomobil sürücüsü demir boruyu aracının bagajını açarak otomobilin içinden geçirerek taşıdı. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bursa'da trafikte yaşanan tehlike anlar kameralarda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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