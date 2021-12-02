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Son Dakika | Bursa'da Türk büyüklerinin hayatı çocuklara kitap ağaçlarıyla okutulacak - Son Dakika

Son Dakika | Bursa'da Türk büyüklerinin hayatı çocuklara kitap ağaçlarıyla okutulacak

02.12.2021 13:00
Son Dakika | Bursa'da Türk büyüklerinin hayatı çocuklara kitap ağaçlarıyla okutulacak

Son dakika haberi... Bursa'da, aralarında Büyük Önder Atatürk, Neşet Ertaş, Aziz Sancar ve Osman Gazi'nin de bulunduğu 100 Türk büyüğünün hayatı, ilkokullara dağıtılan kitap ağaçlarındaki hikaye kitaplarıyla çocuklara okutulacak.

Bursa'da, aralarında Büyük Önder Atatürk, Neşet Ertaş, Aziz Sancar ve Osman Gazi'nin de bulunduğu 100 Türk büyüğünün hayatı, ilkokullara dağıtılan kitap ağaçlarındaki hikaye kitaplarıyla çocuklara okutulacak.

İlkokul çağındaki öğrencilerin Türk tarihindeki önemli kişileri rol model alması, okuma alışkanlığı kazanmaları ve tarihi bilgilere eğlenceli şekilde uluşabilmesi adına yürütülen "Tarih Yazan Çocuklar" projesi, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 3 pilot okuldan Nurettin Gülten Kutlucan İlkokulu'ndaki törenle başlatıldı.

Sporculardan sanatçılara kadar 100 Türk büyüğünün hayatının anlatıldığı kitapların bulunduğu kitap ağaçları, sınıflara yerleştirildi.

Okul bahçesindeki törenden konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehrin mimarisi kadar insanın ihyasının da önemli olduğunu belirtti.

Bu konuda gayret gösterdiklerini aktaran Yılmaz, tüm ilkokullarda kurmayı planladıkları kitap ağaçlarından bahsederek, şunları söyledi:

"Bununla beraber çocuklarımızın hem geçmişten ilham alarak geleceğe hazırlanması hem de bugünü inşa eden büyükleriyle olmaları adına bir proje gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun bizim medeniyetimiz tarih yazan kahramanlarla, bilim adamlarıyla ve sanatçılarla dolu. Çocuklarımız da geçmişten aldıkları bu ilhamla, inşallah bu merhamet medeniyetimizi yeniden inşa edecekler. Bizler böyle bir projeye başlangıç yaptık. Bugün 3 ilkokulumuzda projeyi başlattık. Hayırseverlerimizin de destekleriyle bunu ilçemizdeki tüm ilkokullarda yaygınlaştıracağız ve çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız."

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı da her okula bir kitap ağacı kazandırılmasına yönelik projeyi değerli bulduğunu söyledi.

Yazıcı, çocukların, en değerli hazineleri olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, devletimiz de o kadar güçlü olur. Bu manada devlet olarak eğitime çok değerli katkıları olmakla beraber, yerel teşkilatlarımızın ve hayırseverlerin katkılarıyla bu süreç güçlenerek devam ediyor." diye konuştu.

Okulun öğrencilerinin önemli şahsiyetleri canlandırdığı törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve okul yönetimi ile aileler katıldı.

Osman Gazi, Kitap, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bursa'da Türk büyüklerinin hayatı çocuklara kitap ağaçlarıyla okutulacak - Son Dakika


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