Tutuklu oğlunu ziyaret eden kişi cezaevinden çıkışta silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan Çayır'ı Bursa Şehir Hastanesi 'ne kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Sadık Çayır (57), Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavga nedeniyle Nilüfer ilçesindeki Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan oğlu Alican Çayır'ı ziyaret etti.

Bursa 'da tutuklu oğlunu ziyaret eden kişi, cezaevinden çıkmasının ardından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

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