Son Dakika | Bursa'da üretilen elektrikli katı atık toplama aracı Ankara'da yola çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Bursa'da üretilen elektrikli katı atık toplama aracı Ankara'da yola çıktı

Son dakika haberine göre Bursa'da faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği elektrikli katı atık toplama aracı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kullanılıyor.

Bursa'da faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği elektrikli katı atık toplama aracı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kullanılıyor.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde imal edilen TRAGGER LC-S700 elektrikli katı atık toplama araçları, çevreci özellikleriyle dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Ankara Kızılcahamam Belediyesince sipariş edilen araç ilçeye gönderildi.

TRAGGER firmasının kurucu ortağı Ali Serdar Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Malzeme Ofisince sertifikalandırılan araçlarının, Sıfır Atık Projesi'ne uygun olarak imal edildiğini söyledi.

Emre, tamamen elektrikle çalışan bu araçların "çevre dostu" olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Karbon ayak izi yok denilecek kadar az. Aracın gürültü seviyesi düşmüş oldu. Bunu hem Türkiye açısından hem de global açıdan değerlendirmemiz lazım. Karbon ayak izinin düşmesi için bu tarz araçların kullanılması gerekiyor. Bizim katı atık toplama aracımız da bu amaca hizmet ediyor. Aracımız 2,5 metreküp faydalı atık taşıyabilen bir araç. Üzerinde damper mekanizması var. Konteyneri alıp kendi haznesi içine boşaltma mekanizması var. Lityum iyon bataryası var, en azından bir vardiya sürüş vadediyor. Yüzde 100 elektrikli olduğu için hafif bir araç ve daha fazla çöp taşıyabiliyor. 600 kilogram çöp taşıma kapasitesi var. 250 litreden 400 litreye kadar farklı büyüklükteki çöp bidonları aracın içine dökülebiliyor."

Avustralya ve Fas'a ihraç edildi

Aracın alüminyumdan yapıldığı için hem hafif hem de dayanıklı olduğunu, tam şarjla bir gün kullanılabildiğini anlatan Emre, daha önce Avustralya ve Fas'a bu araçlardan ihraç ettiklerini dile getirdi.

Kalabalık şehirlerde bu alanda elektrikli ve küçük araçların kullanılmasının daha faydalı olduğunu belirten Emre, "Bu araçlar, büyük araçların giremeyeceği özellikle dar sokaklarda büyük esneklik kazandırıyor. Yurt dışında bu aracımıza çokça talep olmaya başladı." dedi.

Ali Serdar Emre, bu araçlarda kullanılan malzemelerin alüminyum gövdeden lityum iyon bataryaya kadar tümüyle yurt içinden temin edildiğini, dolayısıyla yerli üretimle ihracat yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kızılcahamam, Ali Serdar, Ankara, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Bursa'da üretilen elektrikli katı atık toplama aracı Ankara'da yola çıktı - Son Dakika Ekonomi

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