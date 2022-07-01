Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

01.07.2022 09:43

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Fırtına"nın da kullanıldığı aramalarda, 20 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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