Son dakika... Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ve 12 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen Fırtına-16 (F-16) adı verilen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu A.J'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Otomobilde narkotik arama köpeği Fırtına'nın da desteğiyle yapılan aramada, aracın motor kaputu, arka tamponu ve torpidosundaki özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ve 12 kilogram esrar ele geçirilmişti.