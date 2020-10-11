Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu

11.10.2020 09:18

Son dakika haberler: Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu

BURSA - Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla MücadeleAmirliği ekipleri yasadışı silah ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Y.K. isimli bir kişinin silah üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Y.K'ye ait ev ve iş yerinde yapılan aramada satışa hazır halde kurusıkıdan çevrilen 1 silah, 6 adet kurusıkı tabanca, 8 adet şarjör, 47 adet mermi ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu
Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu
Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu
Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu - Son Dakika

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