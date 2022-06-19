Son dakika... Bursa'da yürekleri ağza getiren yangın - Son Dakika
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Son dakika... Bursa'da yürekleri ağza getiren yangın

19.06.2022 12:00
Son dakika... Bursa'da yürekleri ağza getiren yangın

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangını mahalle sakinleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası ev küle döndü.

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bursa'da yürekleri ağza getiren yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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