BURSA'DA ZEYTİNLİKTE YANGIN ÇIKTI -2 - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Gemlik Devlet Hastanesi'nin arka sırtlarında yer alan zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine durumu fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, arazözlerle yangına karadan müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle de yangını söndürme çalışmalarına havadan destek verildi

YANGIN KONTROL ALTINDA

Gemlik ilçesinde, Gemlik Devlet Hastanesi yakınlarındaki zeytinlikte çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Yangın zeytinlik ve makilik alanda çıktı. Hastanenin güvenlik görevlisi ilk olarak görüyor ve durumu ekiplere bildiriyor. Yangın büyümeden hemen müdahale edildi ve kontrol altına alındı. 3-5 dönüm arasında bir yer yangından etkilendi. Hem karadan, hem havadan müdahale ile yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede şu an soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.