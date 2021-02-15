Kaza, Bursa-Ankara yolunda Kestel kavşağında meydana geldi. 16 JTP 88, 34 BBZ183, 34 KL 8072 ve 16 AIL 218 plakalı araçlar birbirine çarptı. Kazada 34 KL 8072 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada bir kişi yaralanırken, şehirler arası yol kısa süre trafiğe kapandı.

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