Son dakika: Bursa'daki fabrika yangınında otomobili böyle uzaklaştırdılar - Son Dakika
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Son dakika: Bursa'daki fabrika yangınında otomobili böyle uzaklaştırdılar

17.05.2022 09:19
Son dakika: Bursa'daki fabrika yangınında otomobili böyle uzaklaştırdılar

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da ısı yalıtım fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da ısı yalıtım fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Fabrikaya çok yakın bir noktada bulunan otomobilin sahibi bulunamayınca vatandaşlar otomobilin camını kırdı. Daha sonra otomobilin el frenini indirdikten sonra vitesi boşa atarak, aracı yangın bölgesinden uzaklaştırdılar.

Yangın, Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada meydana geldi. Yangın sonrası bina hurda yığınına döndü. Yangını söndürme çalışmalarında fabrikaya çok yakın bir noktada park halinde duran otomobilin sahibini bulamayan vatandaşlar, otomobilin camını kırdı. Daha sonra el frenini indirdikten sonra vitesi boşa alan vatandaşlar, otomobili iterek yangın bölgesinden uzaklaştırdılar. Bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Bursa'daki fabrika yangınında otomobili böyle uzaklaştırdılar - Son Dakika


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