Son dakika! Bursa'daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti..."Gülü seven dikenine katlanır" - Son Dakika

Son dakika! Bursa'daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti..."Gülü seven dikenine katlanır"

03.01.2021 18:38

Son dakika haber... Bursa'daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti.

Bursa'daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti..."Gülü seven dikenine katlanır"

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü kıraathaneye kumar baskını

Polisin geldiğini gören kumarbazlar, oyun kağıtlarını çöpe attı

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü bir kıraathaneye kumar baskını düzenlendi. Kumar oynayanların kamera sayesinde dış kapıyı izlediklerini tespit edildi. Kıraathane sahibi D.S'nin de polislere "Gülü seven dikenine katlanır" demesi 'pes' dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri baskın düzenledi. İçeride bulunan şüpheliler bir süre kapıyı açmazken, polis daha sonra içeri girdi. İskambil kağıtlarının çöpe atıldığı ve çekmecelere saklandığı tespit edildi. İçeride bulunan 16 şüpheliye kişi başı 3 bin 150 TL'den toplam 50 bin 400 TL para cezası kesildi.

İçeride kumar oynayan şüpheliler kamera ile dışarıyı izleyerek önlem almaya çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca kıraathane sahibi D.S ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, "Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır" diye polise cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika! Bursa'daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti... Gülü seven dikenine katlanır
Son dakika! Bursa'daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti... Gülü seven dikenine katlanır
Son dakika! Bursa'daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti... Gülü seven dikenine katlanır
Son dakika! Bursa'daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti... Gülü seven dikenine katlanır

oyunlar, Kamera, Bursa, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bursa'daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti...'Gülü seven dikenine katlanır' - Son Dakika


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