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Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı

21.02.2022 16:23
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da, polis memuru Bilal Ağır'ın (52) boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ı (45) öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

BURSA'da, polis memuru Bilal Ağır'ın (52) boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ı (45) öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kurşunlardan birinin eğitim gördüğü sanat kursunun önünde bulunan lise öğrencisi Şeyma Ü.'ye (17) isabet ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat günü Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, 2 ay önce boşandığı Yasemin Ağır'ın kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili, yanında bir erkekle görünce önünü kesip durdurdu. Eşi ile yanındaki Yahya A.'yı (48) araçtan indirip darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Yasemin Ağır ve Yahya A. ile bu sırada eğitim gördüğü sanat kursunun önündeyken kurşunlardan birinin isabet ettiği Şeyma Ü. yaralandı. Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sakarya Ortaokulu'nun müdürü Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bilal Ağır ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

LİSE ÖĞRENCİSİNİN YARALANDIĞI ANLAR KAMERADABilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunun, yolun karşısındaki sanat kursunda eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi Şeyma Ü.'ye isabet ettiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kursun önünde bulunan Şeyma Ü.'nün kurşun isabet edince bir süre acı içinde kıvrandığı ardından da koşarak binaya girdiği görüldü.

Kasığından yaralanan ve ilk müdahalesi sanat kursundaki kişiler tarafından yapılan Şeyma Ü. ile Yahya A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
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Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, okul müdürü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bursa'daki polis dehşetinde liseli Şeyma'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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