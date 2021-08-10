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Son Dakika | Bursa'daki sivil toplum örgütlerinden "Yunuseli Havalimanının yangın müdahale üssü olsun" talebi - Son Dakika

Son Dakika | Bursa'daki sivil toplum örgütlerinden "Yunuseli Havalimanının yangın müdahale üssü olsun" talebi

10.08.2021 16:18
Son Dakika | Bursa'daki sivil toplum örgütlerinden

Son dakika haberine göre Bursa'da akademik meslek odaları ve sivil toplum örgütleri, Yunuseli Havalimanının orman yangınları müdahale merkezi olarak kullanılmasını ve yangın söndürme filosunun genişletilmesini talep etti.

Bursa'da akademik meslek odaları ve sivil toplum örgütleri, Yunuseli Havalimanının orman yangınları müdahale merkezi olarak kullanılmasını ve yangın söndürme filosunun genişletilmesini talep etti.

Bursa Barosundan yapılan açıklamaya göre, Yunuseli Havalimanı girişinde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, bu yıl orman yangınlarının, geçmiş yıllara göre çok daha fazla can kaybına ve ekolojik yıkıma yol açtığını, iklim krizinin neden olduğu kuraklıkla birlikte ağustos ve eylülde orman yangınlarının daha etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Bursa'nın büyük bir orman alanına sahip olduğunu vurgulayan Altun, "Orman Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre 2020 yılında Bursa'nın yüzde 44,8'i (483,542 hektar) orman alanıdır. Orman yangınlarına karşı koruma, önleme ve müdahale Anayasa'da da belirtildiği gibi temel olarak merkezi hükümetin sorumluluğundadır ancak geçtiğimiz haftalarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan yangınlar, bu sorumlulukla ilgili zaafları açık biçimde ortaya çıkarmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Altun, orman yangınları başlamadan gerekli önlemlerin alınmasını önemine değinerek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda Bursa ve çevresinde ortaya çıkan orman yangınlarının yalnızca ormanları ve ekosistemi değil, bununla birlikte yerleşim alanlarını da tehdit ettiğine hep birlikte tanık olduk. Bir kez daha bu tehditler karşımıza çıkmasın istiyoruz. Küresel ısınma ve iklim krizi kentimizi ve çevre kentleri, geçmişte olduğundan daha fazla orman yangınları riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Hal böyleyken Bursa'nın orman yangınlarına etkili bir biçimde havadan müdahale edebilecek gücü yalnızca üç ay süre için kiralanan tek helikopter ile sınırlıdır. Oysa ülkemizi acıya boğan son yangınlarda bir kez daha gözlendiği gibi, orman yangınlarına etkili müdahale için kara ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinden oluşan bir hava gücü de büyük önem taşımaktadır."

Bursa ve yakın çevresinde orman yangınlarına müdahale edebilecek bir hava gücünün hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Bu amaçla ilk atılması gereken adımlardan birisi, yangın söndürme filosunun genişletilmesi ve uçuşlara kapatılıp imara açılmak istenilen Yunuseli Havaalanının yangın söndürme hava üssü olarak kullanılmasıdır. Yunuseli Havaalanı hem yangın hava gücünün kurulması hem de eğitim ve tatbikatlar için çok uygundur. Aynı zamanda uçuş mesafesi bakımından yangın uçakları ve helikopterlerinin su alabileceği yerlere de çok yakındır. Uzmanlar yangın söndürme uçakları ve helikopterler için Yunuseli Havaalanının çok uygun olduğunu belirtmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'da orman yangınlarına karşı bir hava gücünün oluşturulması yalnızca Bursa'daki orman alanlarına değil, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bilecik illerindeki yangınlara müdahale için de etkili bir girişim olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesini, Yunuseli Havaalanı arazisini imara açma yaklaşımından uzak durmaya ve mevcut haliyle korumaya, Orman Genel Müdürlüğünü ve diğer yetkilileri de Bursa'da yangına karşı bir hava gücü oluşturmaya davet ediyoruz. Bursa'da yaşayanlar böyle bir gücün oluşturulması aşamasında her türlü katkıyı sunmaya hazırdır. Ormanlarımız yanmadan, yarın çok geç olmadan karar vericileri çözüm üretmeye çağırıyoruz."

Etkinliğe, Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Nilüfer Kent Konseyi, Doğader, Bursa Çevre Platformu ile bazı siyasi parti üyeleri katıldı.

Son Dakika | Bursa'daki sivil toplum örgütlerinden Yunuseli Havalimanının yangın müdahale üssü olsun talebi
Son Dakika | Bursa'daki sivil toplum örgütlerinden Yunuseli Havalimanının yangın müdahale üssü olsun talebi

Orman Yangınları, Anayasa, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bursa'daki sivil toplum örgütlerinden 'Yunuseli Havalimanının yangın müdahale üssü olsun' talebi - Son Dakika


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