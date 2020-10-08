BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si kadın 4'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.G., Ö.A., İ.K. ile N.D. ve A.Ş. adlı kadınları yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından salı günü evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; toplam 120 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 34 fişek ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. N.D., H.G., A.Ş. ve İ.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Ö.A. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.