Son dakika: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 72 oldu - Son Dakika

BURSA'da, 850 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklananların sayısı, 72'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay Gemlik merkezli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklandı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, kent genelinde sürdürülen operasyonda polis, hafta içi önceden belirlenen 50 adreste 850 kişilik personelin katılımıyla geniş çaplı arama yaptı.

Aramalarda; 3 kilo 400 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 50 gram esrar, 20 ecstasy, 30 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihva eden yeşil reçeteye tabi ilaç, 4 hassas terazi, ruhsatsız 11 tabanca, 5 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan toplam 85 şüpheli, sorgularının ardından gruplar halinde adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 60'ı mahkemece tutuklanırken, 11'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda tutuklananların sayısı, 72'ye çıktı.