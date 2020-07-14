Son dakika! BURSA Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralı 2 kişi, İznik Devlet Hastanesi 'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Bursa 'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan defineciler Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49), arama-kurtarma ekiplerinin 1 saat süren çabasıyla ambulanslara ulaştırıldı.

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