Son dakika! BURSA Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı - Son Dakika

Son dakika! BURSA Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı
Bir son dakika haberine göre Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (3)DEFİNECİLER HASTANEYE KALDIRILDIBursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan defineciler Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49), arama-kurtarma ekiplerinin 1 saat süren çabasıyla ambulanslara ulaştırıldı.
Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (3)
DEFİNECİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Bursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan defineciler Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49), arama-kurtarma ekiplerinin 1 saat süren çabasıyla ambulanslara ulaştırıldı.
Yaralı 2 kişi, İznik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:20 Kaynak: DHA
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