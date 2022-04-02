Son dakika... Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'dan duygulandıran hareket - Son Dakika
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Son dakika... Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'dan duygulandıran hareket

02.04.2022 00:57
Son dakika... Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'dan duygulandıran hareket

Son dakika habere göre Bursa'da 20 gün önce evin girişinden çalınan akülü engelli arabası hırsızlar tarafından parçalandı.

Bursa'da 20 gün önce evin girişinden çalınan akülü engelli arabası hırsızlar tarafından parçalandı. Aynı gün şüpheliler yakalanırken, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın devreye girmesiyle birlikte yenisi alındı. 33 yaşındaki Serebral Palsi hastası Burcu akülü arabasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken duygusal anlar yaşandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 33 yaşındaki Serebral Palsi hastası Burcu Yıldız'ın hareket etmesini sağlayan akülü engelli arabası hırsızlar tarafındnan çalınarak parçalandı. Olay üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları aynı gün içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Fakat akülü araba hırsızlar tarafından parçlanmıştı. Durumu yakından takip eden İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın organizasyonuyla birlikte devreye giren hayırsever iş insanı Zeki Türkeş, Burcu'ya yeni bir akülü araba hediye etti. Akülü araba Burcu'ya Asayiş Şube Müdürü Lütfü Zileli ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik tarafından takdim edildi. Akülü arabanın kurulumu Yunus ekipleri tarafından yapılırken, arabasına yeniden kavuşan Burcu'nun sevinci kameralara yansıdı.

Anlamlı hediye sonrası teşekkürlerini dile getiren Burcu Yıldız'ın annesi Şükran Yıldız, "Yirmi gün önce kandil sabahı saat 06.30'da çek çek arabalı kağıt toplayıcı kızımın engelli arabasını çaldı. Kızım 33 yaşında yürüme engelli. Aynı gün Bursa Emniyeti şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Arabamızı geri getirdi. Ama kullanılamayacak vaziyetteydi. Sonrasında çok sağolsun il emniyet müdürümüz Tacettin Aslan ve iş insanımız Zeki Türkeş vasıtasıyla bize yeni akülü araba yolladılar. Allah hepsinden razı olsun. Kızımın en büyük ihtiyacını giderdiler. Benim kızım doğuştan Serebral Palsi hastası. Yürüyemiyor. 2011 yılından önce adım atabiliyordu, fakat o yıl girdiği ameliyatta, ameliyathane virüsü kaptı. Yatağa bağlı kaldı. Ben Burcuyla üç sene uğraştım. Oturmasını yaptım artık rahat rahat otuyordu. Ama işte akülü gidince üzüldük. Tekrardan Allah razı olsun yeniden bizi sevindirdiler" dedi. - BURSA

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Bursa'da akülü aracı çalınan engelliye yenisi hediye edildi Bursa'da akülü aracı çalınan engelliye yenisi hediye edildi

Tacettin Aslan, Otomobil, Engelli, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'dan duygulandıran hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'dan duygulandıran hareket - Son Dakika
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